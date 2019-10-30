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د. التويجري يقف على مشاركة الصحة في سفاري موسم الرياض

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 4:55 مساءً
د. التويجري يقف على مشاركة الصحة في سفاري موسم الرياض

كل الوطن – فريق التحرير: وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد العزيز التويجري اليوم الاربعاء على مشاركة “صحة الرياض” في موسم الرياض بمنتجع نوفا (سفاري الرياض) وكذلك مستشفى المزاحمية العام ، وذلك بحضور مساعد المدير العام للخدمات العلاجية وممثل صحة الرياض في موسم الرياض الدكتور علي بن سليمان الجمعة ، ومساعد المدير العام للخدمات الطبية المساعدة الصيدلي نواف بن مرزوق العتيبي ومدير مستشفى المزاحمية العام الاخصائي سعود بن محمد النداح. واطلع د. التويجري خلال جولته على عدد من مرافق “صحة الرياض” للوقوف على جاهزيتها واستعداداتها لإستقبال ضيوف وزوار (سفاري الرياض) طيلة فترة موسم الرياض . كما أطلع د. التويجري على الخطه التثقيفيه والتوعيه المصاحبة لذالك والإجراءات التحصينيه فيما يخص التطعيم عن الانفلونزا الموسميه كما وقف د. التويجري على جاهزية مستشفى المزاحمية العام لاستقبال الحالات الطارئة( لا قدر الله ) من زوار ورواد موسم الرياض في منتجع نوفا (Riyadh Safari). وأوضح د. التويجري أن مشاركة “الصحة” شملت على العديد من البرامج الوقائية والعلاجية والثقيفية.

ونوه أن مشاركة “صحة الرياض” في موسم الرياض دعمًا له، وتفعيلاً لمفهوم الشراكة الاجتماعية، وحرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع. ومن جانبه بيّن ممثل صحة الرياض في موسم الرياض الدكتور علي جمعه انه تم عمل نقاط طبيه داخل المنتجع مدعومه بالقوى العامله والتجهيزات اللازمه استعداداً لإستقبال زوار المنتجع ونوه على تسهيل كافة الإمكانات والدعم للموسم من جانب وزارة الصحه

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