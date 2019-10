وكالة الفضاء الأوروبية ترصد “شبحا” في الثريا

كشفت صورة التقطتها وكالة الفضاء الأوروبية عن شكل مخيف يشبه الشبح يقع على بعد نحو 440 سنة ضوئية من الأرض فيما يعرف بـ”الثريا” أو الشقيقات السبع”.

وتظهر الصورة ما يمكن أن يحدث عندما تمر سحابة بينجمية قريبا جدا من أحد النجوم، وكان “الشبح” عبارة عن سديم من الغاز والغبار بينجمي ينتقل عبر مجموعة نجوم “الثريا” بسرعة نسبية تبلغ 11 كم في الثانية، ويمر بالقرب من النجم Merope (الواقع على بعد 0.06 سنة ضوئية من السديم، أي ما يعادل نحو 3500 مرة المسافة بين الأرض والشمس)، وهذا المرور يعرقل سديم Barnard’s Merope Nebula، والمعروف أيضا باسم IC 349، ما يخلق تأثيرا غامضا يظهر في الصورة.

This is Barnard's Merope Nebula (IC 349), a cloud of interstellar gas and dust, taken by the NASA/ESA @HUBBLE_space Telescope. It's passing close to the star Merope, which disrupts the nebula and creates the ghostly wispy effect seen here 👉 https://t.co/gBQ2HZV3Gn #Halloween pic.twitter.com/6tELT2JMJF

