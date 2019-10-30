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وزير التجارة السعودي: التبادل التجاري مع روسيا زاد بنسبة 28%

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 6:37 مساءً
وزير التجارة السعودي: التبادل التجاري مع روسيا زاد بنسبة 28%

كل الوطن- وكالات: قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي إن فرص التعاون بين المملكة العربية السعودية ورسيا كبيرة، في مجالات الطاقة والزراعة والتعليم الفنى.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر السنوي للصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية “مبادرة مستقبل الاستثمار” في نسخته الثالثة لـ”سبوتنيك“، أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية زاد بنسبة 28% وأن “الطموحات أكبر والفرص أكبر”.وتابع الوزير أن منتدى الاستثمار يحقق نجاحات متتالية في عامه الثالث، حيث تتواجد تحت سقف واحد “شخصيات قيادية وسياسية وأصحاب شركات ومستثمرين في كافة المجالات”.

وأشار القصبي إلى أن السعودية وبجهود من ولي العهد محمد بن سلمان قفزت للأمام من المرتبة 92 إلى 62 في تقرير البنك الدولي 2020 الذي الذي يدرس الإصلاحات في 10 قطاعات تجارية في 190 دولة، ما يؤكد “الجدية في تحسين بيئة العمل”.

وعن لائحة دعم الإنشاءات التجارية، قال القصبي إن ردود الأفعال كثيرة حولها، حيث “شرعنا لأخذ رأي العموم لكي نكيف اللوائح على طلبات رواد الأعمال بشرط عدم تأثيرها على السلامة العامة”.

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2019-10-30 2019-10-30
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