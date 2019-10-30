تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن مشروع طموح لـ”أرامكو” في الهند كل الوطن وزير التجارة السعودي: التبادل التجاري مع روسيا زاد بنسبة 28% كل الوطن المستشار “عبد الله آل معيوف” يسبب ضجة في السعودية بعد تصريحاته “إباحة التعارف قبل الزواج” كل الوطن مقتل قيادي بجماعة “أنصار الله” بتفجير في محافظة البيضاء غرب اليمن كل الوطن الحريري مستعد للعودة لرئاسة الحكومة بشروط كل الوطن البغدادي لمودعيه: “أراكم في نيويورك يا شباب!” كل الوطن وكالة الفضاء الأوروبية ترصد “شبحا” في الثريا كل الوطن د. التويجري يقف على مشاركة الصحة في سفاري موسم الرياض كل الوطن الرئيس اللبناني يقبل استقالة الحريري ويطلب منه تصريف الأعمال كل الوطن مقتدى الصدر يقود سيارته بين المتظاهرين في النجف (فيديو)
» » مشروع طموح لـ”أرامكو” في الهند

مشروع طموح لـ”أرامكو” في الهند

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 7:49 مساءً
مشروع طموح لـ”أرامكو” في الهند

قال مسؤول نفطي هندي اليوم، إن بلاده ستؤجر ربع مستودعات احتياطي البترول الاستراتيجي في مدينة بادور لشركة “أرامكو” السعودية لتخزين نحو 4.6 مليون برميل من النفط.

ووقعت شركة احتياطات البترول الاستراتيجية الهندية الحكومية المخولة ببناء خزانات النفط مذكرة تفاهم مع شركة “أرامكو” للمشاركة في موقع لتخزين النفط بولاية كارناتاكا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الهندية إتش بي إس اهوجا، إن “أرامكو” ينبغي أن تحتفظ بنحو 4.6 مليون برميل للاحتياجات الاستراتيجية للهند.

ويحرص منتجو النفط حول العالم على كسب موطئ قدم في الهند، حيث من المتوقع أن يستمر ارتفاع الطلب على الوقود مع نمو اقتصادات الدول.

وحتى الآن، فإن شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، هي الشركة الأجنبية الوحيدة التي تخزن نفطها ضمن الاحتياطيات الاستراتيجية للهند، في منطقتي مانجالور وكارناتاكا.

وتعتمد الهند على الواردات لتغطية نحو 80 بالمئة من احتياجاتها من الخام ولديها خزانات للطوارئ في ثلاثة مواقع لحمايتها من أي تعطل للإمدادات، فيما تستوعب هذه الخزانات 36.87 مليون برميل.

المصدر: “رويترز”

رابط مختصر
2019-10-30 2019-10-30
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير