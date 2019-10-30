مشروع طموح لـ”أرامكو” في الهند

قال مسؤول نفطي هندي اليوم، إن بلاده ستؤجر ربع مستودعات احتياطي البترول الاستراتيجي في مدينة بادور لشركة “أرامكو” السعودية لتخزين نحو 4.6 مليون برميل من النفط.

ووقعت شركة احتياطات البترول الاستراتيجية الهندية الحكومية المخولة ببناء خزانات النفط مذكرة تفاهم مع شركة “أرامكو” للمشاركة في موقع لتخزين النفط بولاية كارناتاكا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الهندية إتش بي إس اهوجا، إن “أرامكو” ينبغي أن تحتفظ بنحو 4.6 مليون برميل للاحتياجات الاستراتيجية للهند.

ويحرص منتجو النفط حول العالم على كسب موطئ قدم في الهند، حيث من المتوقع أن يستمر ارتفاع الطلب على الوقود مع نمو اقتصادات الدول.

وحتى الآن، فإن شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، هي الشركة الأجنبية الوحيدة التي تخزن نفطها ضمن الاحتياطيات الاستراتيجية للهند، في منطقتي مانجالور وكارناتاكا.

وتعتمد الهند على الواردات لتغطية نحو 80 بالمئة من احتياجاتها من الخام ولديها خزانات للطوارئ في ثلاثة مواقع لحمايتها من أي تعطل للإمدادات، فيما تستوعب هذه الخزانات 36.87 مليون برميل.

المصدر: “رويترز”