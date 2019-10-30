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بالفيديو.. الرجل الطائر “ريتشارد” يُحلق من أمام منتدى الاستثمار بالرياض

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 10:00 مساءً
بالفيديو.. الرجل الطائر “ريتشارد” يُحلق من أمام منتدى الاستثمار بالرياض

كل الوطن – متابعات: حلّق الرجل الطائر “ريتشارد براوننج” من أمام مقر منتدى الاستثمار قبل قليل الذي انطلق اليوم بحضور بعض قادة الدول ومدراء كبار الشركات، وقام الرجل الطائر بتجربة الطيران والتحليق أمام الحضور مستخدماً البدلة النفاثة، ونشر مراسل RT الروسية مقطعاً لتجربة الطيران على حسابه في “تويتر” .

وقد تمكن المخترع البريطاني ريتشارد براوننج من دخول سجل غينس للأرقام القياسية قبل سنوات، بعد أن سجل أول رقم قياسي في التحليق لإنسان مرتبط بمحرك، محققًا سرعة 51.5 كم / ساعة في محاولته الثالثة والأخيرة، فوق بحيرة في مدينة ريادينغ في إنجلترا ويبلغ ريتشارد براوننج، 38 عاماً، وقد قام على تصميم البدلة خلال 3 سنوات دون مساعدة، ليقوم بتجربتها في حديقة لاجونا بارك في ريدينج، بيركشاير في بريطانيا وتتكون البدلة من ستة توربينات صغيرة تعمل بالكيروسين، يتم التحكم بها بشكلٍ كامل اعتماداً على حركة الشخص الذي يرتديها وتوجه ريتشارد براوننج إلى فنائه في الريف الإنجليزي وأرفق محرك غاز تعمل بالوقود الكيروسين، وهي نسخة صغيرة من محرك الطائرة ، لكل ذراعيه وساقيه.

المصدر: سبق

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2019-10-30 2019-10-30
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