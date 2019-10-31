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باكستان : حريق قطار يقتل 65 شخص على الأقل

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 11:27 صباحًا
باكستان : حريق قطار يقتل 65 شخص على الأقل

وقالت وزيرة الصحة “بحسب المعلومات التي تصلنا من موقع الحادث، فإن أكثر من 65 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من أربعين بجروح”.

وأضافت أنه يجري نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة ، وبحسب وسائل الإعلام الباكستانية فإن النيران اندلعت في القطار في منطقة رحيم يار خان في إقليم البنجاب في وسط باكستان ،وأظهرت الصور التي بثها التلفزيون النيران تلتهم عددًا من عربات القطار.

وكتبت الوزيرة الباكستانية لحقوق الإنسان شيرين مزاري في تغريدة على تويتر “مأساة رهيبة في قطار في تيزغام مع انفجار قارورة غاز جلبها أحد المسافرين”. وأضافت “صلواتنا وتعازينا لأسر الضحايا” ،وأفادت وسائل إعلام محلية أن بعض الركاب كانوا يطهون وجبة في القطار حين انفجرت قارورة الغاز.

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2019-10-31 2019-10-31
جرائم وحوادث
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