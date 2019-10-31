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“فيسبوك” توافق على دفع غرامة رمزية مقابل فضيحة “كامبردج أناليتيكا”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 12:23 صباحًا
“فيسبوك” توافق على دفع غرامة رمزية مقابل فضيحة “كامبردج أناليتيكا”

وافقت شركة “فيسبوك” على دفع غرامة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني (644 ألف دولار) لانتهاكها قانون حماية البيانات فيما يتعلق بفضيحة “كامبردج أناليتيكا”.

وصدرت الغرامة لأول مرة في يوليو 2018، لكن شركة “فيسبوك” استأنفت الحكم مطالبة مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة (ICO) بمشاركة المواد التي دفعت إلى اتخاذ قرار دفع الغرامة الرمزية.

وبعد بضعة أشهر، وافقت “فيسبوك” على إسقاط التماسها وستدفع الغرامة لكن هذا لا يعني “قبولها المسؤولية”، حيث أن دفع الغرامة لم يصاحبه إقرار بالمسؤولية.

وقال جيمس ديبل-جونستون، نائب مفوض المعلومات: “مبعث القلق الرئيسي لدى مكتب مفوض المعلومات هو تعرض بيانات مواطنين بالمملكة المتحدة لخطر جسيم”، مضيفا: “يسرنا سماع أن فيسبوك اتخذت، وستواصل اتخاذ، خطوات مهمة للالتزام بالمبادئ الأساسية لحماية البيانات”.

وخضع الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، عقب فضيحة “كامبردج أناليتيكا” لاستجواب نواب أمريكيين وآخرين من الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية حصول شركة الاستشارات السياسية على بيانات شخصية تخص 87 مليون مستخدم لتطبيق “فيسبوك”.

وسبق أن أمر مكتب مفوض المعلومات البريطاني بالغرامة الصغيرة والرمزية العام الماضي بعدما قال إن بيانات مليون مستخدم بريطاني على الأقل كانت من بين المعلومات التي جمعتها “كامبردج أناليتيكا” واستُخدمت لأغراض سياسية.

المصدر: رويترز

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