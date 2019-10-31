شركة “تويتر” تُقرّرُ حظر كل الإعلانات ذات الطابع السياسي

أعلنت الرئيس التنفيذي لـ “تويتر”، جاك دورسي، عن قرار الشركة التخلي عن نشر كل الإعلانات ذات الطابع السياسي على موقعها حول العالم، اعتبارا من الـ22 من نوفمبر القادم.

وغرد دورسي على حسابه في “تيوتر” اليوم الأربعاء: “قررنا وقف كل الإعلانات السياسية حول العالم، نعتقد أن الحق في نشر الأفكار السياسية أمر يجب كسبه وليس شراءه”.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵 — jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019

وقال دورسي، في سلسلة من التغريدات اللاحقة، إن مجموعة من الأسباب دفعت رئاسة “تويتر” لاتخاذ القرار، مشيرا إلى أن نشر الإعلانات السياسية عبر الإنترنت يمثل “أداة قوية وفعالة للغاية غير أنها يمكن أن تنطوي على مخاطر كبيرة على السياسة، حيث يمكن استغلالها للتأثير على الناخبين مما قد ينعكس على حياة الملايين”.

وأضاف أن الخطوة تهدف إلى تفادي نشر المعلومات المضللة والمزيفة الأمر الذي أخد بالتنامي بسرعة فائقة وعلى نطاق واسع وبأساليب ماكرة.

وحذر دورسي من أن المشاكل الناجمة عن ذلك ستؤثر على جميع الاتصالات عبر الإنترنت، وليس على الإعلانات السياسية فقط.

المصدر: RT