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بعد طرده عشيقته الرسمية من القصر.. ملك تايلاند يبعد حراسا بسبب “الأفعال الشريرة والزينة”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 1:05 صباحًا
بعد طرده عشيقته الرسمية من القصر.. ملك تايلاند يبعد حراسا بسبب “الأفعال الشريرة والزينة”

بعد أيام من طرده عشيقته الرسمية الجديدة من القصر بتهمة “سوء السلوك وعدم الولاء”، واصل ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن، تطهير حاشيته وأمر بإبعاد 4 من حراس غرفة نومه.

وأعلن القصر الملكي عبر صحيفة “رويال غازيت” التابعة له، أن الملك أبعد اثنين من حراسه بتهمة ارتكاب “أفعال غير لائقة وشريرة للغاية والزنا”، والحارسين الآخرين برتبة ضابط بسبب “سلوك لا يليق بمعايير منصبيهما ورتبتيهما”.

وسبق للملك التايلاندي أن فصل ستة مسؤولين بالقصر، من بينهم مسؤول كبير بالشرطة واثنان من الحرس الملكي، بسبب “أفعالهم الخبيثة”.

والأسبوع الماضي، جرد الملك فاجيرالونغكورن، عشيقته الرسمية، سينينات وونغفاجيراباكدي، والتي قد عينها في هذا المنصب لأول مرة منذ 100 عام في تاريخ البلاد، من جميع الألقاب والرتب العسكرية الممنوحة لها، قائلا إنها “كانت غير راضية عن اللقب الممنوح لها (أي الرفيقة الرسمية للملك)، وبذلت قصارى جهدها للارتقاء إلى مستوى الملكة” أي زوجة الملك.

وتتمتع العائلة المالكة في تايلاند بالحماية القانونية من التشهير والذي يجعل من المستحيل أي نقاش وانتقاد بشأن أفعالها داخل البلاد.

المصدر: فوكس نيوز

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