البنتاغون يعرض شريط فيديو عن مقتل البغدادي

كل الوطن – رويترز: نشرت وزارة الدفاع الأمريكية مساء اليوم الأربعاء شريط فيديو بشأن الهجوم الذى أسفر عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج اليوم تضمن شريط الفيديو الهجوم على مقاتلين من المنطقة المحيطة بالمجمع الذى قتل فيه البغدادي، وعرض الجنرال كينيث ماكنزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية شريط الفيديو الخاص بالهجوم، وتضم الهجمات على المقاتلين، وكذلك اقتراب القوات الأمريكية من مجمع البغدادي، ويقع المجمع بمحافظة إدلب السورية على مسافة أربعة أميال من الحدود التركية.