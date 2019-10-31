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الكويت تعين سفيرًا “غير مقيم” لدى فلسطين..للمرة الأولى

مباحثات أجراها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 12:04 مساءً
الكويت تعين سفيرًا “غير مقيم” لدى فلسطين..للمرة الأولى

الكويت/ وكالات : أصدرت الكويت، قرارًا بتعيين سفيرًا لها غير مقيم لدى فلسطين، وذلك للمرة الأولى.

ووفق وسائل إعلام محلية كويتية، بينها صحيفة “الأنباء”، صدر قرار بتعيين عزيز الديحاني، سفيرا غير مقيم للكويت لدى فلسطين.

ونقلت الصحيفة، عن سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، قوله إن “القرار صدر بعد أن رحبت فلسطين بترشيح عزيز الديحاني سفير الكويت لدى الأردن كسفير غير مقيم لبلاده لدى فلسطين”.

وبهذا التعيين يكون السفير الديحاني هو أول سفير للكويت لدى دولة فلسطين، حسب المصدر ذاته.

ويأتي القرار غداة مباحثات أجراها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني،وفق الاناضول مع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، في الكويت، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بالمنطقة.

وتناولت المباحثات بين الجانبين “تطورات القضية الفلسطينية، والتأكيد على حق الفلسطينيين في قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين”، وفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية “بترا”.

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