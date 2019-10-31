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28190 سائحاً قدموا إلى المملكة بتأشيرة سياحية خلال شهر

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 2:15 مساءً
28190 سائحاً قدموا إلى المملكة بتأشيرة سياحية خلال شهر

كل الوطن – فريق التحرير: أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد القادمين إلى المملكة بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية خلال الفترة من 28/ 1 / 1441هـ حتى 2 / 3 / 1441هـ بلغ ( 28190) سائحاً تم استقبالهم عبر جميع منافذ المملكة الدولية ( الجوية والبرية والبحرية ) .

وأشارت الجوازات إلى أنه بإمكان السائح التقدم للحصول على التأشيرة قبل مغادرته إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية : visa.visitsaudi.com , أو عند الوصول إلى المملكة عبر جميع المنافذ لإصدار التأشيرة السياحية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب الجوازات لإصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول.

وأفادت الجوازات أن التأشيرة السياحية تتيح للسائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، بحيث يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أراض المملكة، كما يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوماً خلال السنة الواحدة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنها قامت بتجهيز كافة إدارات الجوازات بالمنافذ بالأجهزة التقنية الحديثة الخاصة بإصدار التأشيرة السياحية ، ودعمها بالقوة البشرية المدربة والمؤهلة.

المصدر: واس

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2019-10-31
عربي ودولي
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