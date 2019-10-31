بالفيديو.. لحظة رعب عاشها طفل علق في سلم كهربائي داخل مول تجاري بجدّة

تمكن أفراد الدفاع المدني بمحافظة جدة غرب السعودية من إنقاذ طفل علقت قدمه في سلم كهربائي داخل أحد المولات التجارية.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بجدة، العقيد سعيد سرحان، أنه ورد بلاغ لمركز العمليات الأمني الموحد حول الحادثة، وبعد مباشرة البلاغ تبين أن مشط القدم اليسرى للطفل علق بالسلم الكهربائي، وتم العمل على تحريرها واتخاذ التدابير اللازمة للسلامة.

كما حذر سرحان الأهالي من إهمال الأطفال عند استخدامهم للسلم الكهربائي والمخاطر التي قد تترتب على ذلك.

إلى ذلك، تداول نشطاء سعوديون مساء الأحد أكثر من مقطع فيديو للطفل العالق في السلم، وأبدوا إعجابهم بقدرات الدفاع المدني وحرصه على سلامة الطفل أولاً أثناء تحريره.