وزارة الصحة: 74.52 بالمائة نسبة رضا المرضى عن الخدمات العلاجية

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت وزارة الصحة عن نتائج برنامج قياس تجربة المرضى؛ حيث بلغت نسبة رضا المريض عن خدمات الصحة 74.52%، خلال الربع الثالث 2019م؛ حيث سجلت ارتفاعًا عن الربع الثاني للعام نفسه، التي كانت حينها 73,11%.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم خلال هذه الفترة إجراء 103 آلاف و75 استبيانًا لتغطية جميع مناطق المملكة عبر 15 رحلة علاجية تقدمها الوزارة، تشمل المستشفيات «العيادات الخارجية، التنويم، جراحات اليوم الواحد»، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والإقلاع عن التدخين، والمتخصصة بالقلب، والمتخصصة بالكلى، والمتخصصة بالأورام، والسكر التخصصية، والرعاية الصحية المنزلية، والأسنان التخصصية، والتأهيل الطبي، وفحص ما قبل الزواج، وبنوك الدم.

‎وفي وقت سابق، أطلقت «الصحة» برنامج «قياس تجربة المريض»؛ لتمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية؛ إذ تقوم فكرة البرنامج على إجراء استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة في المنشأة الصحية، بهدف رصد تقييم المريض لزيارته وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة له.

‎ويعمل البرنامج وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية، عن طريق طرف ثالث، بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، وتتم مقارنة نتائجها بمثيلاتها إقليميًّا وعالميًّا؛ ما سيتيح بقدر أكبر مواكبة التقدم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته، بما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير.

‎وفي الوقت نفسه، يتم دعم هذا البرنامج من خلال المختصين في «الصحة»، بالتعاون مع أصحاب العلاقة لمعرفة وكشف جوانب الضعف في الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت الصحية، والعمل على دراستها ووضع الآليات لتحسينها وتطويرها باستمرار.

‎وستستمر «الصحة» في نشر نتائج البرنامج بشفافية بوتيرة دورية على وسائل التواصل المختلفة.