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بالصور.. حريق في شقّة سكنية بالقطيف بسبب ثلّاجة

الدفاع المدني يجلي 7 أشخاص

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 2:29 مساءً
بالصور.. حريق في شقّة سكنية بالقطيف بسبب ثلّاجة

كل الوطن – متابعات: تمكن الدفاع المدني بالقطيف في المنطقة الشرقية، اليوم الخميس، من إخماد حريق في شقة سكنية، وقام بإجلاء سكانها.

وأوضح الدفاع المدني –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن مدني القطيف أخمد حريقًا اندلع في مطبخ بشقة بالطابق الأرضي لمبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق، مضيفًا أنه أجلى عائلة مكونة من 7 أشخاص من الشقة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات بين سكان الشقة، موضحًا أن سبب النيران يعود إلى تماسٍّ كهربائي في الثلاجة.

وكان الدفاع المدني في بريدة بمنطقة القصيم، باشر أول أمس، حادث تسرب غاز بمعمل جامعة القصيم، وتم تنفيذ الإجراءات الوقائية دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، في بيان له، إن فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة، باشرت حادث تسرُّب غاز في معمل كلية العلوم الطبية بجامعة القصيم بالمليدا، موضحًا أنه تم إجلاء الموجودين بالموقع من قبل مسؤولي الجامعة، فيما تم استكمال عملية الإجلاء من قبل الدفاع المدني.

وأشار أبا الخيل إلى أن وحدة التدخل بحوادث المواد الخطرة بالدفاع المدني، عملت على إغلاق مصدر التسرُّب وتهوية المكان، واستخراج القراءات اللازمة لتحديد نسبة كثافة الغاز بالمبنى، وتنفيذ الإجراءات الوقائية، وفقًا لمتطلبات الموقف.

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جرائم وحوادث
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