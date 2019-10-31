الزعّاق يُوضّحُ آخر تطوّرات الإعصار “كيار”.. والعاصفة المدارية “مها”

كل الوطن – متابعات: أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، اليوم الخميس، انتهاء أعاصير بحر العرب «كيار».

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كيار مع السلامة.. مها بانتظارك».

وفي تغريدة أخرى، قال الزعاق: اليوم العاصفة المدارية مها بدأت تترعرع رويدًا رويدًا لتصل لمرحلة الإعصار في بحر العرب وتتحرك على خطى الأعاصير السابقة نحو سلطنة عُمان.

وتتمركز العاصفة المدارية مها حاليًّا إلى جنوب غرب الهند، وما زالت العاصفة المدارية مها في تطور مستمر، مع توقعات بتطورها إلى اعصار خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وتصنف الحالة المدارية مها بكونها عاصفة مدارية، وتتحرك العاصفة المدارية مها إلى الشمال الغربي بسرعة 14 عقده، تصاحبها بسرعة رياح تصل إلى 45 عقدة، وبضغط جوي ويصل إلى 999 مليبار.

ويتم مراقبة احتمال تطور العاصفة المدارية مها إلى إعصار بنسبة تصل إلى 60% خلال مطلع شهر نوفمبر، ويصعب تحديد المسار بشكل حتمي من الآن، نظرًا لكثرة المتغيرات الجوية التي تتحكم بمسار وشدة الحالة المدارية منها.

وفي تقريرها لطقس اليوم الخميس، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوّن سحب رعدية ممطرة، مع انخفاض في درجات الصغرى على بعض مناطق المملكة.

وعبر صفحتها الرسمية، قالت الهيئة: سماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وتوقعت الهيئة أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على المنطقة الشمالية والأجزاء الشمالية من وسط المملكة .

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية، بسرعة 16-40 كم/ساعة، فيما يتراوِح ارتفاع الموج بين متر ومترين.

أما حالة الخليج العربي فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة رياحه السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة 16-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين.

المصدر: عاجل