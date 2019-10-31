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الامارات : محكمة تقضي بالسجن 10 سنوات على معذب أمه حتى الموت بالتعاون مع زوجته

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 8:10 مساءً
الامارات : محكمة تقضي بالسجن 10 سنوات على معذب أمه حتى الموت بالتعاون مع زوجته

كل الوطن- متابعات- جريدة البيان :صدرت محكمة الجنايات في دبي، أمس الأربعاء، حكما بالسجن 10 سنوات على موظف آسيوي وزوجته، بعد تسببهما في وفاة والدته جراء التعذيب.

وأدين الابن (29 سنة)، وزوجته (28 سنة) بالتسبب في وفاة والدته بتعذيبها بالضرب والحرق، وإصابتها بكسور متعددة في الضلوع، ونزيف بالعضلات وتجمع دموي على سطح الرحم، وحروق من الدرجة الأولى، وخلع كامل للعدسة البصرية بالعين اليمنى، وجزء من العين اليسرى

وقالت إحدى جارات الزوجين التي مثلت كشاهدة عيان، إن زوجة الابن حضرت إلى شقتها وأخبرتها بأنها تريد منها الاعتناء بطفلتها الصغيرة، وبعد يومين اتجهت إلى إحدى الغرف لتفاجأ بامرأة مسنة في حالة يرثى لها.

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2019-10-31 2019-10-31
جرائم وحوادث
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