تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الخارجية الأمريكية: إيران أنفقت 16 مليار دولار على مليشياتها في سوريا والعراق كل الوطن مشجعة سعودية تقذف كأسا من الماء تجاه لاعب فريق الخصم الفائز.. فيديو كل الوطن مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض يحتفل باليوم العالمي للقلب كل الوطن لجنة برلمانية عراقية : عدد قتلى التظاهرات تجاوز 250 كل الوطن إسرائيل تصادق على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة بالضفة كل الوطن النواب الأمريكي يصوت لصالح قرار يسمح ببدء إجراءات عزل ترامب كل الوطن الامارات : محكمة تقضي بالسجن 10 سنوات على معذب أمه حتى الموت بالتعاون مع زوجته كل الوطن تدريب الدماغ مفتاح التخلص من الوزن الزائد كل الوطن فيروس شائع قد يحمينا من سرطان الجلد! كل الوطن أمير الكويت: لم يعد مقبولًا استمرار الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي
» » إسرائيل تصادق على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

إسرائيل تصادق على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

خلال شهر أكتوبر بما يرفع عدد الوحدات التي تم إقرارها منذ بداية العام إلى 8337 وحدة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 8:30 مساءً
إسرائيل تصادق على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

القدس –  وكالات:  قالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، إن الحكومة صادقت مطلع الشهر الجاري على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وأضافت “السلام الآن”، التي تُعنى بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، الخميس، إن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية، الذراع التنفيذي لوزارة الدفاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صادق على هذه الوحدات في جلسة عقدها في العاشر من الشهر الجاري.

وقالت:” وافق المجلس على خطط لبناء 2342 وحدة سكنية في المستوطنات، وفقًا لمحضر الاجتماع المنشور”.

وأشارت “السلام الآن” إلى أن السلطات الإسرائيلية وافقت على خطط لـ 8337 وحدة سكنية في المستوطنات منذ بداية العام الجاري، بزيادة تقارب 50% مقارنة بعام 2018 .

وذكرت “السلام الآن” أن إسرائيل، صعّدت الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل 3 سنوات، حيث تمت المصادقة على ما معدله 6989 وحدة سنويا، أي ما يقرب من ضعف متوسط ​​الوحدات السكنية في السنوات الثلاث التي سبقتها والتي كانت 3635 وحدة سكنية.

واعتبرت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “يواصل تخريب إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين من خلال تشجيع المزيد من بناء المستوطنات في الضفة الغربية”.

رابط مختصر
2019-10-31 2019-10-31
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير