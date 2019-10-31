مشجعة سعودية تقذف كأسا من الماء تجاه لاعب فريق الخصم الفائز.. فيديو

أثارت خسارة فريق الهلال أمام ضيفه النصر (1-2)، ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، غضب جماهيره من الجنس اللطيف.

يذكر أن السلطات السعودية قررت رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم والسماح لهن بحضور فعاليات رياضية في ثلاثة ملاعب في مدن مختلفة، بدءا من مطلع العام 2018.

عيب والله عيب !!!وصل التعصب حتى للنساء مشجعة هلالية ترمي لاعب النصر مرابط بالعلب الفارغة . pic.twitter.com/urVpTJsCyT — محمد بن عبدالرحمن (@m_almousa1383) October 28, 2019

وحددت الهيئة العامة للرياضة الرياض وجدة والدمام لتكون أولى المدن السعودية التي تدخل النساء ملاعبها لحضور مباريات وفعاليات أخرى.

ويتربع الهلال على عرش صدارة الدوري برصيد 19 نقطة (من 8 مباريات)، ويحل ضيفا على فريق الفتح، في وقت لاحق من اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري، بينما يشغل النصر المركز الخامس، على سلم ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة حصدها من سبع مباريات.

المصدر: وكالات