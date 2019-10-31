إرتفاع عدد ضحايا حادث حريق القطار في باكستان إلى 73 قتيلاً

كل الوطن – د ب أ: ارتفع عدد ضحايا حادث نشوب حريق في قطار بباكستان اليوم الخميس إلى 73 شخصا قتيلاً وإصابة نحو 40 عندما انفجر موقد طهي كان يستخدمه ركاب لإعداد إفطارهم، ودمر الحريق ثلاثا من عربات القطار قرب بلدة رحيم يار خان في إقليم البنجاب بجنوب باكستان.

وكان القطار في طريقه من مدينة كراتشي الجنوبية إلى روالبندي قرب العاصمة وكان على متنه العديد من الأشخاص المسافرين إلى هناك لحضور مؤتمر ديني.

والحادث هو الأسوأ الذي تشهده شبكة السكك الحديدية في باكستان منذ نحو 15 عاما، وقال وزير السكك الحديدية شيخ رشيد أحمد لقناة جيو التلفزيونية “انفجر موقدان للطهي عندما كان الناس يعدون الإفطار، ووجود الكيروسين مع الركاب أدى إلى زيادة انتشار الحريق”.

وأضاف “معظم الوفيات نجمت عن القفز من القطار”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نيرانا ودخانا أسود يخرج من نوافذ القطار بعد توقفه وسط حقول، وذكر الوزير أن إدخال الركاب المواقد سرا معهم في القطارات لإعداد الوجبات في الرحلات الطويلة مشكلة شائعة في البلاد.

لكن عددا من الناجين شككوا في أن يكون سبب الحريق هو موقد الطهي قائلين في تصريحات لوسائل الإعلام إنهم يعتقدون أنه ناجم عن ماس كهربي، وقال شاهد لتلفزيون جيو إن الركاب كانوا يقفزون من القطار والنيران تمسك ببعضهم.