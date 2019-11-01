لبس “الشورت” ليس من مخالفات الذوق العام

كل الوطن – الرياض: بينت لائحة الذوق العام في المملكة أن ” الشورت ” لا يدخل ضمن المخالفات التي حددت في اللائحة وهي 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية تصل إلى 3000 آلاف ريال .

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناولت الحديث بشكل كبير عن عدم مخالفة من يرتدي ” الشورت ” غير أن تفسير اللائحة وبيان المخالفات المنصوص عليها في النظام لا تشمل ارتداء الشورت ، فيما شملت المخالفات

ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة أو الملابس الداخلية وثياب النوم أو تلك التي تحمل عبارات أو صور أو أشكال تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية أو تسهم في إثارة النعرات، أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات، ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، أيضا إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، التلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر، بالإضافة إلى تخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية، إضافة إلى استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر، كما تم تصنيف تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها بمخالفة من مخالفات الذوق العام، تستدعي على مرتكبيها الغرامة المالية وحذف وإلغاء ما التقطوه من صور.

‏كما أن لائحة الذوق العام، صنفت الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص؛ كمخالفة تستوجب المعاقبة، ومثلها سيتم معاملة من يضع العبارات أو الصور التي تثير العنصرية أو الإباحية أو تعاطي الممنوعات وترويجها على وسائل النقل.

‏ومن ضمن مخالفات الذوق العام المنصوص عليها في اللائحة التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

‏كما تتضمن قائمة مخالفات الذوق العام، إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة.