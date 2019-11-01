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وزيرة داخلية لبنان توضح من يهاجم المتظاهرين ومن أين أتوا

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 4:32 مساءً
وزيرة داخلية لبنان توضح من يهاجم المتظاهرين ومن أين أتوا

كل الوطن-  فريق التحرير- سبتونيك عربى :قالت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، إن استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري، حققت جزءا من مطالب المتظاهرين.

وأوضحت ريا الحسن، خلال مقابلة أجرتها مع شبكة CNN، إن استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري، حققت جزءا من مطالب المتظاهرين اللبنانيين، مضيفة “أعتقد أنه نصر جزئي، وأن هذا جزء مما طالبوا به، وبالفعل تحقق بعض مطالب المتظاهرين”.

وأكدت الحسن في تغريدة سابقة لها أن استقالة الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي الذي شهدته لبنان مؤخرا.

وأوضحت الحسن في المقابلة الحوارية أن هناك نوعين من المتظاهرين، الأول وهو من يغلقون الطرقات، والثاني هم من شعروا بأن رزقهم قد تأثر بحواجز الطرق.

ودانت وزيرة الداخلية اللبنانية “استخدام العنف ضد التظاهر السلمي، أو أي نوع من القوة المستخدمة، وتحدث أشياء لا تتمناها”.

وأشارت ريا الحسن إلى أن هناك بعض المتظاهرين الذين قدموا من مناطق يسيطر عليها حزب الله وحركة أمل، يقومون بعمليات استفزازية، وبأنها لم تعلم إن كانوا من المؤيدين أم لا.

وشلت الاحتجاجات كل لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، في وقت تفاقمت فيه الأزمة المالية مع استمرار إغلاق البنوك لليوم العاشر وتوقف المدارس وبعض الشركات عن العمل. وستمثل الاستقالة تحديا لحزب الله. وقال الأمين العام للحزب حسن نصر الله مرتين إنه ضد هذه الخطوة، مشيرا إلى خطر حدوث فراغ.

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2019-11-01 2019-11-01
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