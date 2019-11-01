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فيديو… حريق في كنيسة مارجرجس بالعاصمة المصرية

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 4:37 مساءً
فيديو… حريق في كنيسة مارجرجس بالعاصمة المصرية

كل الوطن- فريق التحرير – وكالات: شب حريق، صباح اليوم الجمعة، في كنيسة مارجرجس بحي شبرا، شمالي العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت “بوابة أخبار اليوم” أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، نجحت في إخماد حريق نشب في مبنى الخدمات التابع لكنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا، بالطابق الثاني من مبنى الخدمات وتم إخماده.

وأضافت أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات، باستثناء إصابة شخصين من رعاة الكنيسة باختناق، وتم علاجهما.

ونقلت”أخبار اليوم” عن شاهد عيان، قوله إن سبب الحريق “هو ماس كهربائي بإحدى الثلاجات”.

وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء ونجحت فرق الحمياة المدنية في إخماد الحريق، وكشفت التحريات عن أن الحريق الذي شب بمسرح الكنيسة بمجمع الخدمات في الطابق الأرضي، ناجم عن ماس كهربائي بإحدى الوصلات.

حريق كنيسة مارجرجس الجيوشي بشرا مصر منذ قليل

Publiée par ‎أمسيحى أساحبى‎ sur Vendredi 1 novembre 2019

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2019-11-01 2019-11-01
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