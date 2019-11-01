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خبير موارد مائية مصري: يجب حضور وزراء الري اجتماع سد النهضة في واشنطن

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 4:41 مساءً
خبير موارد مائية مصري: يجب حضور وزراء الري اجتماع سد النهضة في واشنطن

كل الوطن- فريق التحرير – وكالات: قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري في جامعة القاهرة، إن الوساطة الأمريكية المزمعة بشأن سد النهضة يمكن أن تسفر عن شيء إذا تطرقت للأمور الفنية بحضور وزراء الري.

 وأوضح نور الدين أن الاجتماع الذي تستضيفه واشنطن يضم وزراء الخارجية فحسب، على الرغم من أنه لا توجد مشكلة سياسية في الأمر، المشاكل كلها فنية.

وأشار نور الدين في اتصال لـ “عالم سبوتنيك“، اليوم الجمعة، إلى أن نقطة الخلاف الآن لم تعد في عدد سنوات الملء والتخزين كما كانت في السابق، لأن فيضان هذا العام والعام المقبل سيغني كلاً من مصر والسودان بالماء لمدة كافية هي مدة سنوات الملء والتخزين، وإنما الخلاف الآن يتعلق بكيفية التشغيل بعد البدء، وكمية الماء التي ستسمح بها إثيوبيا لمصر، حيث طلبت مصر حدا أدنى أربعين مليار، بينما إثيوبيا تتحدث عن عدم الإملاء بحد أدنى أو أكثر.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نيبيات جيتواتشيو، قد أعلن أن وزارة الخزانة الأمريكية وجهت دعوة إلى أديس أبابا لإجراء مباحثات مع مصر في الولايات المتحدة بشأن “سد النهضة”.

وأعلن جيتواتشيو أن إثيوبيا قبلت المشاركة بالفعل في اجتماع مع مصر سيعقد، الأربعاء المقبل، في واشنطن، وسيضم السودان أيضا.

وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012، بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم “سد النهضة الكبير” على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده، وفقا للخبراء، إلى نقص مياه النهر في السودان ومصر .

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