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ترامب يعلن تغيير مقر إقامته الدائم من نيويورك لفلوريدا

بحسب سلسلة تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي على حسابه الشخصي بتويتر

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 5:01 مساءً
ترامب يعلن تغيير مقر إقامته الدائم من نيويورك لفلوريدا

واشنطن/ وكالات  :  أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، تغيير مقر إقامته من مدينة نيويورك إلى ولاية فلوريدا وذلك بشكل دائم.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع تويتر: “أصبحت أعشق البيت الأبيض وأتمنى أن أقيم فيه للسنوات الخمس المقبلة، لكن عائلتي وأنا سنجعل منتجع بالم بيتش في ولاية فلوريدا مقر إقامتنا الدائم”.

وأضاف: “أنا أحب نيويورك وشعبها وسأظل أحبها، لكن على الرغم من أني أدفع ملايين الدولارات في المدينة كضرائب كل عام أتلقى معاملة سيئة من بعض الزعماء السياسيين سواء في المدينة أو الولاية نفسها”.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت رسميًا، الخميس، على إجراءات عزل ترامب، والمصادقة على مشروع قانون يقضي بإطلاق جلسات علنية حول هذه المساءلة.

وصوت 232 شخصًا على القرار، بينما رفضه 196، حيث عارضه الجمهوريون، وانضم إليهما اثنان فقط من الديمقراطيين، هما النائب جيف فان درو من نيوجيرسي، والنائب كولين بيترسون من مينيسوتا.

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