بعد أن كسر المتظاهرون شروطه : حزب الله يخرج بمطالب جديدة لشباب الثورة في لبنان ويشكو الكم الهائل من الشتائم التي تعرض له

كل الوطن- مأرب برس: بعد أن وضع نفسه فوق رئيس الجمهورية وفوق الأحزاب وفوق الشعب , وقدم لاءاته الثلاث التي في مقدمتها , لا لاستقالة الحكومة و وقد كسرها , سعد الحريري والمتظاهرين مطالبه ,حيث جدد اليوم الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله شروطه للحكومة المقبلة , حيث دعا الحكومة اللبنانية المقبلة إلى الاستماع إلى مطالب الناس الذين نزلوا إلى الشوارع، مطالباً في الوقت ذاته بتشكيل حكومة “سيادية” في مواجهة الدور الأمريكي.

“يبدو أن لحزب الله شروطا في مواصفات نوعية هذه الحكومة القادمة” وقال نصرالله، في كلمة تلفزيونية، إنه “بفعل الكثير من الوعي والصبر والانضباط تمكن اللبنانيون من تجنب الوقوع في ما كان يخطط له البعض أو يتمناه من الذهاب إلى الفوضى أو الاقتتال الداخلي”.

وأضاف نصر الله أن “عناصر الدفع باتجاه الفوضى والصدام الداخلي كانت قائمة خلال الأسبوعين، والدليل على ذلك كم السباب والشتائم غير المسبوق، وهو أمر لم يكن عفويا، بل موجّها”، لافتا إلى أن “بعض ممن دفعوا بالشتائم كانوا يريدون دفع الشارع المقابل”، مشيراً كذلك إلى “قطع الطرقات وإقامة الحواجز وإذلال المواطنين والتعرض لهم”، و”البعض ممن ركب الموجة لأخذ البلد إلى الفراغ”.

وتابع أيضا:”نطالب بحكومة سيادية حقيقية وأن يكون جميع من في الدولة قرارهم وطني بدون الاتصال مع السفارة الأمريكية أو غيرها”.

نطالب بحكومة سيادية حقيقية وان يكون جميع من في الدولة قرارهم وطني بدون الاتصال مع السفارة الأمريكية أو غيرها. في وقت لاحق يجب أن نتحدث عن الدور الأمريكي الذي يمنع اللبنانيين من الخروج من مشكلاتهم وأزماتهم.

وعن ما جرى في الجنوب قال الأمين العام لحزب الله:”ما جرى في الجنوب من تصدي لمسيرة اسرائيلية هو أمر طبيعي ونحن هدفنا تنظيف الأجواء اللبنانية من الخروقات الإسرائيلية وما حصل جاء في إطار سياق سيستمر وهذا منفصل عن أي تطورات في الداخل”.

وأكد:”العدو كان يفترض أن المقاومة لن تجرؤ على استخدام هذا النوع من الأسلحة المناسبة ولكن المقاومة اثبتت أن لديها الجرأة على ذلك”.