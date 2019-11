الكشف عن أكبر ملوث بلاستيكي في العالم!

يمكن أن تكون منتجات “كوكا كولا” أكثر أنواع الصودا (أو المشروبات الغازية) شعبية، ولكنها اعتُبرت أيضا أكبر ملوث بلاستيكي في العالم.

واكتشفت دراسة جديدة أن شركة الصودا، ومقرها جورجيا، تساهم في المزيد من النفايات البلاستيكية.

Coca-Cola found to be the biggest polluter in the world https://t.co/KWt1OYGKHC

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 31, 2019