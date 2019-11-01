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الحكومة المصرية تكشف حقيقة انتشار فيروسات وميكروبات مميتة في الهواء

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 1 نوفمبر 2019 - 8:57 مساءً
الحكومة المصرية تكشف حقيقة انتشار فيروسات وميكروبات مميتة في الهواء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الأنباء المتداولة حول انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين.

وأكدت الوزارة عدم وجود أي فيروسات أو ميكروبات وبائية مميتة بمصر، مشيرة إلى أن النظام الذي تتبعه مصر لرصد الأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية، يعتبر من أنجح برامج الرصد حول العالم، وذلك وفقا لرأي منظمة الصحة العالمية والعديد من الجهات والمنظمات الدولية.

وأشارت إلى توفر التطعيمات اللازمة ضد أي أمراض وبائية محتملة، وذلك فضلا عن توفير فرق طبية تم تدريبها للكشف عن الأمراض والتعامل معها، وتشكيل فرق للاستجابة السريعة للأحداث الطبية الطارئة، وذلك بهدف توفير كوادر طبية بالمحافظات، خاصة الحدودية منها.

المصدر: RT

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2019-11-01 2019-11-01
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