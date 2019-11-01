أمر ملكي: إنشاء صندوق استثماري يختصّ بالفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية

كل الوطن – فريق التحرير: واس أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – أمر ملكي نص على إنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، وبحسب الأمر الملكي فإن الصندوق يختص بما يتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، ويهدف إلى بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.

وفي ما يلي نص الأوامر الملكية الذي نشر على الصحيفة الرسمية اليوم الجمعة:

أوامر ملكية

أمر ملكي رقم (أ/91) وتاريخ 21-2-1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطـلاع علـى النـظام الأسـاسـي للحـكـم، الصـادر بالأمـر الملكــي رقـم (أ/90) بتاريخ

1412-8-27هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 13-1-1439هـ .

أمرنا بما هو آت:

أولاً : إنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، يختص بما يتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، ويهدف إلى بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.

ثانيـــــاً: يكون تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي:

1- صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً

2- صاحب السمو الملكي الأمير/عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود عضواً

3- صاحب السمو الملكي الأمير /عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود عضواً

4- صاحب السمو الأمير /بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عضواً

5- معالي الاستاذ/هندي بن عبدالله السحيمي عضواً

6- الاستاذ/عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني عضواً وأميناً

7- اثنين من ذوي الخبرة المالية يعينهما المجلس عضوين

ثالثـــــاً: يكون تمويل الصندوق من إيرادات مواسم السعودية.

رابعـــاً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

واس