كل الوطن – فريق التحرير: صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاحٍ ناري من نوع (رشاش) على آخر وتهديده وإركابه بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء نوع (كيا) وذلك بأحد الشوارع العامة بحي لبن غربي العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من تحديد موقع المركبة بمنطقة مجاورة من الحي ، والقبض على المتورطين بالجريمة ، ثلاثة مواطنين بالعقدين الثاني والثالث ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم تبين أنهم على صلةٍ ببعضهم البعض وكانوا بحالةٍ غير طبيعية ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

الرياض: القبض على المتورطين في حادثة الرشاش واركاب شخص بالقوة داخل الصندوق الخلفي لسيارة (فيديو)