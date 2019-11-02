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شرطة الشرقية تقبض على مقيم إثر تسديده لطعنات لزميله

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 1:43 مساءً
شرطة الشرقية تقبض على مقيم إثر تسديده لطعنات لزميله

كل الوطن – فريق التحرير: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة باشرت أمس الخميس بلاغاً عن تعرض مقيم مصري الجنسية (27 عاماً) للاعتداء خلال عمله بأحد المراكز التجارية بحي أحد غرب مدينة الدمام، وذلك من قبل مقيم يزامله بنفس العمل، نتج عنه إصابته بثلاث طعنات متفرقة بالجسم من سلاح أبيض (سكين).

وأكد أن شرطة المنطقة تمكنت بفضلٍ من الله تعالى من القبض على الجاني، وهو مقيم سوداني الجنسية (في العقد الثالث من العمر)، وبحوزته أداة الجريمة، مبيناً أنه جرى إيقاف المعتدي السوداني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

ونوه بإعلان شرطة المنطقة الشرقية دائماً، بالتأكيد على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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2019-11-02 2019-11-02
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