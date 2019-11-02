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وفاة وإصابة 8 أشخاص في تصادم باص وشاحنة بدولي “بيش”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 2:07 مساءً
وفاة وإصابة 8 أشخاص في تصادم باص وشاحنة بدولي “بيش”

كل الوطن – عن صحيفة المواطن: باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي، صباح اليوم السبت، حادثاً مرورياً مروعاً بمحافظة بيش بجازان بين باص نقل جماعي يقل ركاب وشاحنة علي الطريق الدولي؛ ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص منهم 3 في حالة حرجة و3 حالات متوسطة وحالتا وفاة في الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بجازان تلقت بلاغاً على الرقم (٩٩٧) في تمام الساعة 2:25 فجر اليوم السبت عن طريق مواطن بوجود حادث تصادم بين باص نقل جماعي يقل ركاب وشاحنة على الطريق الدولي بالقرب من قرية السبخة التابعة لمركز قوز الجعافرة.

وعلى الفور تم تفعيل خطة طوارئ الكوارث واستنفار الفرق في المراكز الإسعافية بالمنطقة والقادة الميدانيين ومسؤولي المنطقة بمتابعة من مدير عام فرع المنطقة الدكتور محمد السيد ومساعده للشؤون الإسعافية محمد بن علي دغاس ومدير الإدارة الطبية الدكتور عادل عريشي، حيث تم توجيه ٩ فرق إسعافية إلى موقع الحادث بإشراف مدير القيادة الميدانية رائد الدعجاني وعند وصول الفرق وإجراء الفرز الطبي للحالات تبين وجود (٥٤) حالة في الموقع ولكن بفضل الله لم يكن عدد الإصابات كبيراً، حيث كان عدد الأشخاص المصابين (٦) أشخاص منهم (٣) إصاباتهم حرجة و(٣) حالات متوسطة وحالتا وفاة في الموقع تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى صبيا وبيش لتلقي العلاج ونَقل المتوفيين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى صبيا العام عن طريق فرق الهلال الأحمر.

كما أوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان بأنه في تمام الساعة ٠٢:٣٣ من صباح هذا اليوم تلقى مركز التحكم والتوجية بمحافظة بيش بلاغاً عن حادث تصادم وقع على الطريق الدولي بين باص يقل (٥٣) راكباً وشاحنة، وعلى الفور تم تحريك ٣ فرق للموقع حيث قامت بإخراج المصابين وفك المحتجزين نتج عن الحادث إصابة ٦ أشخاص ووفاة شخصين تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفيات وسلم الموقع للمرور.

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