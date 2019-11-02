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لتنفيذ اتفاقية السلام في دولة الجنوب… قمة ثلاثية تجمع السودان وجنوبه وأوغندا

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 6:23 مساءً
لتنفيذ اتفاقية السلام في دولة الجنوب… قمة ثلاثية تجمع السودان وجنوبه وأوغندا

كل الوطن- وكالات: تسلم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالي السوداني، رسالة خطية من الرئيس سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، مساء اليوم، السبت، أن الرسالة تتعلق بملف السلام في دولة الجنوب والتشاور بين قيادتي البلدين حول الترتيبات الخاصة بتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الأطراف في دولة جنوب السودان، باعتبار أن السودان هو الضامن للاتفاقية.

وكشف السيد توت قلواك، مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية، عقب لقائه على رأس وفد من حكومة دولة الجنوب، رئيس المجلس الانتقالي، في تصريح صحفي ببيت الضيافة السوداني اليوم، عن قمة ثلاثية تعقد قريباً، تجمع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس سلفاكير ميارديت، والرئيس الأوغندى يورى موسيفني، للتشاور حول الترتيبات الأخيرة لتنفيذ اتفاقية السلام في دولة الجنوب.

وبشأن محادثات السلام السودانية، أبان توت قلواك، أن الوساطة الجنوبية أكملت استعداداتها للجولة الثانية للمحادثات، والتي من المقرر استئنافها في الحادي والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمدينة جوبا، موضحا أن الوساطة ستواصل المفاوضات حسب ما اتفقت عليه مع اللجان الفنية لأطراف التفاوض السودانية.

وأكد توت على اتفاق القيادتين في السودان وجنوب السودان على ضرورة إنهاء الحروب وتحقيق السلام والاستقرار الشامل في ربوعهما.

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2019-11-02 2019-11-02
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