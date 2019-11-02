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عائلة هولندية تعيش “داخل مزرعة معزولة ” منذ سنوات بانتظار نهاية العالم

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 7:19 مساءً
عائلة هولندية تعيش “داخل مزرعة معزولة ” منذ سنوات بانتظار نهاية العالم

كل الوطن- فرانس برس: أعلنت النيابة الهولندية أنها تشتبه بأن الرجل الذي أوقف بعد العثور على عائلة تعيش معزولة في مزرعة في شمال هولندا، قد احتجز الأفراد الستة رغما عنهم.

وجاء في بيان صادر عن النيابة “يشتبه في أن الرجل الموقوف على ذمة التحقيق حرم أفراد العائلة من حريتهم بما يخالف القانون وأضر بصحتهم”.

وكانت الشرطة الهولندية قد عثرت على عائلة “في غرفة صغيرة مغلقة” داخل مزرعة معزولة في شمال هولندا، حيث تعيش منذ سنوات “بانتظار نهاية العالم”، وفق معلومات صحفية.

وأوضحت الشرطة في بيان “عثرنا على ستة بالغين أكدوا أنهم أفراد عائلة واحدة مكونة من أب وأطفاله جميعهم من البالغين بحسب أقوالهم”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

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