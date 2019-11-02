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انتهاء فعاليات تدريب “صقور الليل” المشترك بين مصر والإمارات

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 9:50 مساءً
انتهاء فعاليات تدريب “صقور الليل” المشترك بين مصر والإمارات

كل الوطن-  وكالات – سبتونيك عربى: اختتمت عناصر من القوات المسلحة المصرية والإماراتية، اليوم السبت، التدريب المصري الإماراتي المشترك “صقور الليل”.

وتم تنفيذ التدريب على مدار شهر أكتوبر/تشرين الأول بميادين التدريب القتالي المصرية، وبمشاركة عناصر القوات الخاصة المصرية والإماراتية من أجهزة الاستطلاع، بحسب بيان صادر من الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وشمل التدريب معاونة أعمال القوات الرئيسية خلال المراحل المختلفة لإدارة العمليات باستغلال طبيعة الأرض وأعمال الإخفاء والتمويه والمفاجأة للقوات المعادية، وتنظيم الكمائن مع تنفيذ الإبرار للقوات والإسقاط الجوي للعناصر التي تنفذ أعمال الاستطلاع.

كما تدربت العناصر من القوات المسلحة المصرية والإماراتية، على التعايش في ظل الظروف الطارئة وطوابير السير بالمركبات وعلى الأقدام عبر مختلف أنواع الأراضي، مع تنفيذ مشروع تكتيكي بجنود أظهر المستوى المتميز للعناصر المشتركة ومدى التعاون والدمج وصولا لأعلى درجات الاحتراف في العمل المشترك.

ويأتي التدريب “صقور الليل” استمرارا لسلسلة من التدريبات المشتركة، التي تنفذها القوات المسلحة المصرية والإماراتية، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الدول المختلفة لتنمية مهارات القادة والضباط والحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الدول الشقيقة والصديقة.

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عربي ودولي
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