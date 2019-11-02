تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن ما فائدة شرب مزيج العسل والماء الدافئ على الريق؟ كل الوطن النوم الجيد ينظف الدماغ من السموم ويحمي من الخرف كل الوطن مصدر إيراني يعلن تلقي طهران ردا إيجابيا من السعودية والبحرين بخصوص “خطة سلام” كل الوطن فى المنطقة الشرقية: إنجاز 92 بالمائة من استبدال فوانيس الإنارة التقليدية بفوانيس موفرة للطاقة (LED) كل الوطن إيران تعلن إرسال نص مبادرة هرمز للسلام إلى قادة الخليج والعراق كل الوطن عون يحل “بعض العقد” قبل بدء المشاورات قريبًا لتشكيل الحكومة بحسب الرئاسة اللبنانية كل الوطن انتقاد يمني لحضور “بن زايد” توقيع اتفاق الرياض مع “الانتقالي” كل الوطن انتهاء فعاليات تدريب “صقور الليل” المشترك بين مصر والإمارات كل الوطن خبير نفط دولي يوضح مكاسب الاقتصاد السعودي من طرح “أرامكو” للاكتتاب كل الوطن إيران: روحاني أرسل لقادة الخليج تفاصيل مبادرة السلام
» » عون يحل “بعض العقد” قبل بدء المشاورات قريبًا لتشكيل الحكومة بحسب الرئاسة اللبنانية

عون يحل “بعض العقد” قبل بدء المشاورات قريبًا لتشكيل الحكومة بحسب الرئاسة اللبنانية

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 10:00 مساءً
عون يحل “بعض العقد” قبل بدء المشاورات قريبًا لتشكيل الحكومة بحسب الرئاسة اللبنانية

بيروت/ وكالات:  أعلنت الرئاسة اللبنانية، السبت، أن الرئيس ميشال عون، يعمل على “حل بعض العقد”، قبل أن تبدأ قريبًا الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة.

وتحت وطأة احتجاجات شعبية، أعلن سعد الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، استقالة حكومته، التي نالت الثقة النيابية في 15 فبراير/شباط الماضي.

وأضافت الرئاسة، في بيان، أن عون يجري “الاتصالات الضرورية” قبل الاستشارات النيابية “لحل بعض العقد”، وأن موعد هذه الاستشارات سيكون قريبًا.

وتابعت أن التحديات أمام الحكومة تفرض مقاربة سريعة، لكن غير متسرّعة لعملية التكليف بتشكيل الحكومة.

ويفرض الدستور اللبناني على رئيس الجمهورية إجراء استشارات نيابية مع كل الكتل النيابية والنواب المستقلين، قبل تسمية أية شخصية لتأليف الحكومة.

ويشهد لبنان، منذ 17 من الشهر الماضي، احتجاجات شعبية تطالب برحيل كل رموز السلطة الراهنة، وليس الحكومة فقط، وتشكيل حكومة كفاءات غير سياسية، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.

وتوجد في لبنان ثلاث رئاسات هي رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني ورئاسة مجلس النواب (البرلمان) ويتولاها مسلم شيعي.

وبدأت الاحتجاجات رفضًا لمشروع حكومي لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة في بلد يعاني وضعًا اقتصاديًا مترديًا، ثم رفع المحتجون سقف مطالبهم.

الاناضول

رابط مختصر
2019-11-02 2019-11-02
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير