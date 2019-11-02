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فى المنطقة الشرقية: إنجاز 92 بالمائة من استبدال فوانيس الإنارة التقليدية بفوانيس موفرة للطاقة (LED)

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 10:25 مساءً
فى المنطقة الشرقية: إنجاز 92 بالمائة من استبدال فوانيس الإنارة التقليدية بفوانيس موفرة للطاقة (LED)

كل الوطن- فريق التحرير – متابعات: وصف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، المبادرة, التي أطلقتها الأمانة, وتهدف إلى تحويل فوانيس الإنارة إلى إنارة موفرة للطاقة بتقنية (LED)، ستوفر ما يقارب الـ 48 مليون ريال سنوياً، أي ما يعادل 78% من الطاقة الكهربائية، من قيمة رسوم استهلاك التيار الكهربائي للإنارة بحاضرة الدمام، التي ستحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الضارة المنبعثة من الفوانيس التقليدية بواقع 98,000 طن متري سنوياً، و بما تعادل زراعة 1.6 مليون شتلة.

جاء ذلك خلال استعراض معاليه مراحل العمل ونسب الإنجاز في مبادرة الأمانة لاستبدال فوانيس الإنارة التقليدية بفوانيس موفرة للطاقة (LED)، مع الشركة المنفذة بحضور وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبد العزيز الصفيان، ومدير عام الإدارة العامة للكهرباء والإنارة المهندس مصطفى بن محمد آل توفيق، ورئيس بلدية الظهران المهندس محمد بن جاسم الجاسم.

واستعرضت الشركة عدد الفوانيس التي تستهدفها الأمانة في المرحلة الأولى بمدن الحاضرة (الدمام، الخبر ، الظهران) التي تبلغ 115 ألف فانوس بنسبة إنجاز بلغت حتى الآن 92% لتكتمل المرحلة الأولى للمشروع مع بداية السنة الميلادية 2020م.

كما جرى استعراض أبرز المناطق المستهدفة للمرحلة الثانية في عدد من المحافظات, التي ستنطلق قريبا وتستهدف استبدال 170 ألف فانوس، تعمل بتقنية الـ LED لتشمل بعدها كافة محافظات المنطقة.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن المبادرة لها أهمية كبيرة وذلك من أجل ترشيد استهلاك التيار الكهربائي وطول العمر الافتراضي للفوانيس الجديدة التي تصل الى 10 سنوات ولا تحتاج للصيانة، وهذا سيوفر الكثير من المبالغ التي كانت تصرف على الصيانة مقارنة بالسابق والتي كانت تجري لها صيانة كل 3 – 4 أشهر.

وأبان المهندس الجبير أن الفوانيس الجديدة تحقق مستوى أفضل لانتشار الضوء وإراحة العين و لا تسبب أي إزعاج بصري، حسب المواصفات والمقاييس في المدن العالمية ، مشددا على الادارة المختصة بالأمانة والشركة المنفذة للمشروع بضرورة الانتهاء من جميع المشاريع في الوقت المحدد لها والالتزام بالمواصفات و المقاييس والجودة.

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