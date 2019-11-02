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مصدر إيراني يعلن تلقي طهران ردا إيجابيا من السعودية والبحرين بخصوص “خطة سلام”

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 11:04 مساءً
مصدر إيراني يعلن تلقي طهران ردا إيجابيا من السعودية والبحرين بخصوص “خطة سلام”

كل الوطن- وكالات:  نقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية قوله أن طهران تلقت ردا ايجابيا من السعودية والبحرين على رسالة رسمية وجهتها للمملكتين بخصوص “خطة سلام مع الجيران”.

وذكرت الصحيفة الكويتية أن إيران وجهت “في خطوة غير مسبوقة، أول رسالة رسمية مكتوبة إلى السعودية والبحرين عبر الكويت، عرضت فيها مشروعها لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وخطتها لتحقيق السلام مع جميع جيرانها في المنطقة”.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدرها أن “إيران سلمت إلى مساعد وزير الخارجية الكويتي الرسالتين الموقعتين من الرئيس حسن روحاني إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة”.

وأوضح المصدر أن إيران “تابعت الأمر عبر الوسائط الدبلوماسية ووجدت ردة فعل إيجابية من دول المنطقة في هذا المجال، خصوصاً من ناحية تأمين الملاحة في مضيق هرمز وإحلال السلام بالمنطقة وحلحلة الخلافات مع الجيران”.

وأشار إلى أن هناك 4 مشاريع أخرى على طاولة هذه الدول، أولها أمريكي، وثانيها روسي، والثالث أوروبي، فضلاً عن المشروع العربي، مؤكداً أن تلك المشاريع غير قابلة للتطبيق العملي على الأرض، لأنها ترصد مصالح بعض الدول دون باقي دول المنطقة.

واعتبر المصدر أن المشروع الإيراني يتضمن حل خلافات دول المنطقة عبر عقد مؤتمر قمة، من المرجح عقده في الكويت.

المصدر: صحيفة الجريدة الكويتية

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