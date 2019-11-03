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الرميان: الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 2:56 مساءً
الرميان: الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو

كل الوطن – الرياض: أعلن رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الاكتتاب.

وقال الرميان، في المؤتمر الصحافي الرسمي حول تفاصيل الاكتتاب العام، إن طرح أرامكو في “تداول” دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية.

وفي سياق متصل، أفاد الرميان أن الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو.

وتابع:”الطرح العام الأولي لأرامكو هو خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030″.

وفي رده على سؤال، قال: “خلال عشرة أيام سيتم وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو”، متابعاً: “بعد تحديد سعر الاكتتاب بنحو خمسة أيام سيتم إدراج السهم في تداول”.

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2019-11-03 2019-11-03
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