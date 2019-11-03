الفنانة المصرية سمية الخشاب ترد على قرار المحكمة بحبسها

كل الوطن – الرياض: علقت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، على قرار المحكمة المصرية الصادر بحقها بالسجن ثلاث سنوت، إثر إدانتها بتحرير شيك بدون رصيد لصالح طليقها أحمد سعد الذي قدم الشكوى ضدها.

وقالت الخشاب لـ”اليوم السابع” تعليقا على قرار المحكمة، “تنازلت كتير ومش هسيب حقى منه أبدا”، وأوضحت أنها كتبت شيك بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما.

وأضافت الخشاب أن طليقها أحمد سعد اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها نظرا لعدم قدرته على دفعهما، وبناء عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة، وألا يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، ونظرا لسفرها المفاجئ طلبت منه الانتظار لحين عودتها وإمضاء عقود التنازل ومن ثم يقوم بصرف الشيك، إلا أنه استغل غيابها وقدم الشيك (بدون رصيد) للمحكمة ليحصل على حكم غيابي رغم اتفاقها معه، وهو ما تسبب في عدم ذهاب محاميها للجلسة، وبالتالي حصل على الحكم.

المصدر: اليوم السابع