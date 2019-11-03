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الرئيس اللبناني: الشعب ثار بعدما فقد ثقته بدولته ويجب أن نعيد إليه هذه الثقة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 4:28 مساءً
الرئيس اللبناني: الشعب ثار بعدما فقد ثقته بدولته ويجب أن نعيد إليه هذه الثقة

كل الوطن- وكالات: قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الشعب اللبناني ثار على الأوضاع بعدما فقد ثقته في دولته، داعيا إلى استعادة هذه الثقة.

وفق سبوتنيك. قال عون في كلمة موجهة للشعب اللبناني، اليوم الأحد “جئتم اليوم تجددون العهد، أهلا وسهلاً، وأنا على العهد والوعد”.

وأضاف “حقوق الشعب مفقودة، والشعب فقد الثقة بالدولة وهذه مشكلة كبيرة وعلينا إعادة هذه الثقة”.

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن “الساحات كثيرة، ويجب ألا تكون ساحة ضد ساحة وتظاهرة ضد تظاهرة، لأن الساحات الجديدة بحاجة إلى دعم، فالفساد متجذر في الأرض منذ عشرات السنوات ولن يذهب بالسهل إلا إذا بذلتم الجهد اللازم”.

وأكد عون “أننا رسمنا خارطة طريق، الفساد والاقتصاد والدولة المدنية والأمر ليس من السهل تحقيقه، لذلك فنحن بحاجة إليكم. كثر يعرقلون لذلك نحن بحاجة إلى جهد كبير”.

وختم قائلاً “جئتم لتقولوا لي نحن معك، وأنا أقول أنا معكم، من خلالكم أرى شعب لبنان كله، أحبكم جميعكم”.

وتجتاح مدن لبنان، مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ما أدى إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.

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