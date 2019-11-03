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الأمن السيبراني يحذر من ثغرتين في غوغل كروم» و أبل

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 11:55 مساءً
الأمن السيبراني يحذر من ثغرتين في غوغل كروم» و أبل

كل الوطن – الرياض: طلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم الأحد تحذيرين أمنيين عاليي المستوى خاصة بأجهزة “أبل”، والمتصفح “جوجل كروم”.

وأوضح المركز على حسابه في “تويتر” أن شركة أبل أصدرت تحديثات لمعالجة عدة ثغرات في بعض منتجاتها، مشيرة إلى أن التهديد يتعلق بثغرات تمكّن المهاجم من تنفيذ أعطال في الذاكرة وبرمجيات خبيثة، موصياً بتحديث المنتجات المتأثرة من المتجر الرسمي.

وفيما يخص “جوجل كروم”، أوضح أن شركة “جوجل أصدرت تحديثا لمعالجة ثغرتين في متصفح كروم لأنظمة linux و mac، تمكنان المهاجم من استغلالهما في جذب المستخدم إلى زيارة صفحة خبيثة، داعية المستخدمين إلى تحديث المتصفح إلى النسخة الجديدة.

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