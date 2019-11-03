بالفيديو.. الفنانة أحلام تفاجئ متسابقا بهدية غير متوقعة بعد خروجه من “ذا فويس”

في خطوة غير متوقعة في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية “ذي فويس”، فاجأت المطربة الإماراتية أحلام المتسابق الفلسطيني، أمجد ديب، بهدية قيمة بعد خروجه من السباق.

وغادر أمجد السباق بعد أدائه أغنية الفنانة ميادة الحناوي “أنا جيت”، إذ لم يقنع لجنة التحكيم فتم إبعاده عن المنافسات المقبلة، وقد اختارت أحلام المتسابقة المصرية إيمان عبد الغني لتستمر بين صفوف فريقها في العروض المباشرة القادمة، بعد أن أبهرت لجنة التحكيم بقوة صوتها.

هذا وأمام تأثر المتسابق الفلسطيني، وعدت الفنانة أحلام بإنتاج أغنية له على نفقتها الخاصة تعويضا له لعدم تأهله للعروض المباشرة.

وانطلقت السبت الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة في الموسم الخامس من برنامج “The Voice” الذي انطلق في شهر أكتوبر، من أجل تأهيل المتسابقين إلى مرحلة العروض المباشرة.

روسيا اليوم