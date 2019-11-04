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مليشيا الحوثي تواصل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار في ثلاث مديريات بالحديدة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 10:06 صباحًا
مليشيا الحوثي تواصل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار في ثلاث مديريات بالحديدة

عدن- واس:  أفادت مصادر عسكرية يمنية أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حشدت العشرات من مسلحيها في أطراف مديرية الدريهمي، الواقعة جنوب مدينة الساحلية بغرب اليمن، في وقت تواصل شن هجمات على مواقع الجيش اليمني في مناطق متفرقة من البلدات الجنوبية للمحافظة.

وقالت المصادر إن المليشيات دفعت بعشرات المسلحين يستقلون دراجات نارية وآليات عسكرية نحو المزارع في أطراف المديرية، في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها المختلفة، من بينها أسلحة القنص على مواقع القوات الحكومية المتمركزة في شرق المديرية.

كما شنّت مليشيا الحوثي هجمات على مواقع الجيش اليمني، في شرق وشمال مديرية التحيتا وشمال مديرية حيس في جنوب وجنوب شرق الحديدة، وذلك ضمن خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية ووقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة.

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