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شركة نايف الراجحي الاستثمارية تتوسع في السوق العقاري في لندن عبر شركتها “Metaform”

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 10:16 صباحًا
شركة نايف الراجحي الاستثمارية تتوسع في السوق العقاري في لندن عبر شركتها “Metaform”

كل الوطن- فريق التحرير – متابعات: حصلت شركة نايف الراجحي الاستثمارية من خلال شركتها في لندن، ميتافورم للتطوير والاستثمار العقاري على الموافقة لمخطط إعادة تطوير وتوسعة مصنع عتيق لتصنيع الأدوات المعدنية الفيكتورية يقع في لوتس رود (Lots Road)تشلسي الشهيرة بمنطقة شركات التصميم والهندسة، وتحويله إلى مكاتب بمساحة 4700 متر مربع.

يجمع التصميم المعماري المقترح للمشروع بين المحافظة على عراقة الماضي الصناعي للموقع باستخدام ألواح الفولاذ الخام ((Corten steel لتكسو واجهة المبنى وبين الحداثة الإبداعية لمنطقة تشلسي.

وسيضم المشروع، الذي تملكه شركة نايف الراجحي الاستثمارية، إعادة تصميم كامل للمبنى وإضافة ثمانية أدوار لتوفر مساحات عمل مرنة تهدف لجذب واستقطاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التصميم والإبداع. كما سيتميز المبنى بمسطحات خضراء ومقهى في المدخل الرئيسي وباحة كبيرة خارجية.

وعلق نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة نايف الراجحي الاستثمارية ورئيسها التنفيذي، بأن “هذا المشروع يوسع من أعمال الشركة في السوق الأوروبي وبأننا نسعى من خلال هذه المشاريع بوضع بصمة في السوق العقاري من خلال الاستثمار بمشاريع إبداعية وهادفة”. وقال مازن الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة ميتافورم (Metaform) للتطوير والاستثمار العقاري: “منذ زيارتنا الأولى إلى 79-89 Lots Road، رأينا على الفور إمكانيات الإبداع وألهمنا بعراقة المكان، وعرفنا أنه من خلال التصميم المناسب يمكننا تحويل الموقع لمعلم في تشلسي يلبي الطلب المستمر على المساحات المكتبية بين القطاعات الإبداعية.”

وأضاف، “لقد كان جمع فريق من الخبراء الاستشاريين والحصول على إذن التخطيط لهذا الموقع خلال فترة زمنية قصيرة إنجازاً نفتخر به لشركة Metaform. ونرى هذا المشروع كنقطة دخول إلى سوق التطوير العقاري في لندن.” وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يتطابق مع معايير ومواصفات “بريام” BREEAM لتقييم استدامة المباني بمستوى جيد جداً ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في أواخر عام 2020.

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2019-11-04 2019-11-04
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