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الفنانة منة شلبي حصلت على (فاتن حمامة) للتميز السينمائي

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 10:20 صباحًا
الفنانة منة شلبي حصلت على (فاتن حمامة) للتميز السينمائي

كل الوطن- القاهرة: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منح جائزة فاتن حمامة للتميز هذا العام للممثلة المصرية منة شلبي “تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية متميزة”.

المهرجان يمنح  هذه الجائزة كل عام إلى أحد الفنانين الشبان بينما يقدم جائزة أخرى تقديرية لكبار الفنانين وصناع السينما.

وقال رئيس المهرجان محمد حفظي في بيان أمس الأحد إن منة شلبي “تميزت بانتقاء أدوارها والجرأة في طرق الأبواب غير المعتادة لتصبح في زمن قياسي واحدة من أهم ممثلات جيلها”.

وأضاف “قد ينافسها في النجومية عدد من بنات جيلها لكنها في حب السينما اختارت أن تكون أكثر إخلاصا وتمسكا، وبالتالي كانت السينما أيضا أكثر تمسكا بها، فاستحقت أن تكون المكرمة بجائزة التميز في افتتاح الدورة الحادية والأربعين –

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2019-11-04 2019-11-04
فنون ونجوم
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