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في أمريكا.. تعيين الكلبة ”هاتي“ رسمياً كأول محاميّة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 1:15 مساءً
في أمريكا.. تعيين الكلبة ”هاتي“ رسمياً كأول محاميّة
كل الوطن- وكالات: اعتبر “هاتي” الكلبة الأولى التي تقدّم الدعم العاطفي من خلال هذه المهمّة، وقد ظهرت في مجموعة من الصور التي نشرتها فوكس عبر حسابها على “فيسبوك” أثناء تأديتها للقسم.

أعلن المحامي العام في مقاطعة كوك بولاية شيكاغو الأمريكية، كيم فوكس، اعتماد الكلبة “هاتي” بشكل رسمي كمحامية.

و”هاتي” هي من فصيلة “لابرادور”، والهدف من القرار الجديد هو طمأنة الأطفال والبالغين الذين يعانون من مشكلات عقلية والذين وقعوا ضحايا للاعتداء الجنسي والعنف.

وتعتبر “هاتي” الكلبة الأولى التي تقدّم الدعم العاطفي من خلال هذه المهمّة، وقد ظهرت في مجموعة من الصور التي نشرتها فوكس عبر حسابها على “فيسبوك” أثناء تأديتها للقسم.

ومن المفترض أن تعمل “هاتي” كل يوم من الـ9 صباحاً وحتى الـ5 مساءً لمساعدة البشر. وفي السياق، قالت فوكس: “كنا حريصين على إقامة احتفال لهاتي، الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحصلت على رخصة العمل والشهادة، ووقفت على ساقيها الخلفيتين وأقسمت لفرض القانون، مع وضع يدها اليمنى على الدستور”.

وأضافت: “سعيدة للغاية بأن هاتي موجودة هنا للتخفيف والمساعدة في تقليل الصدمات لدى للأطفال والكبار الذين يعانون من الصحة العقلية”.

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2019-11-04
عربي ودولي
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كل الوطن- فريق التحرير