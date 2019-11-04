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ملتقى سعودي أردني يستعرض مشاريع بنحو 400 مليون دولار

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 4:54 مساءً
ملتقى سعودي أردني يستعرض مشاريع بنحو 400 مليون دولار

أعلن عضو مجلس الأعيان رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، أن قيمة الاستثمارات المطروحة خلال ملتقى الأعمال السعودي – الأردني تقدر بنحو 400 مليون دولار​​​.

وقال الكباريتي على هامش ملتقى الأعمال السعودي الأردني المنعقد اليوم الاثنين في العاصمة عمان : “هناك مشاريع بقيمة 400 مليون دولار مطروحة خلال هذا الملتقى للنقاش وتبادل الأفكار، بحيث نستطيع البحث فيها، وهنالك مشاريع مقدمة من السعودية، وحتى الآن لم تستغل كاملة”.

وأشار إلى “قدرة القطاع الخاص على رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري، خصوصا في ظل الإمكانات لدى الطرفين”.

وأكد الكباريتي على أن “المطلوب اليوم توقيع المزيد من الاتفاقيات التي من شأنها تيسير التبادل التجاري في ظل المعوقات التي تعترض صادراتنا، والعكس صحيح”، وتابع: “إلى جانب رفع القيود التي تعيق حركة رجال الأعمال والمستثمرين في الاتجاهين، فضلا عن إقرار المزيد من التشريعات والقوانين والبروتوكولات التي تخفف من الأعباء والعراقيل التي تواجه المستثمرين”.

من جهته، قال نائب السفير السعودي في الأردن، محمد العتيق، بأن العلاقات المميزة بين البلدين في الجانب الاقتصادي والاستثماري ساهمت مؤخرا بنمو حجم التجارة بين الجانبين ليصل إلى ما يقارب 13 مليار ريال سعودي.

وأكد على أن “الدور الأكبر الآن يقع على عاتق القطاع الخاص في كلا الجانبين لزيادة آفاق التعاون الاقتصادي”.

كما دعا الجانب الأردني إلى “استغلال الفرص الواعدة في السعودية والمشاريع الضخمة التي انبثقت عن رؤية المملكة 2030 مثل نيوم ووعد الشمال وغيرها من المشاريع التي تعزز التعاون التجاري والاستثماري ويعود نفعها على البلدين”.

المصدر: سبوتنيك

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