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السعودية.. الإعلان عن إعصار بسرعة 170 كم في بحر العرب

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 5:38 مساءً
السعودية.. الإعلان عن إعصار بسرعة 170 كم في بحر العرب

كل الوطن – الرياض: كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أن آخر المستجدات للحالة المدارية للعاصفة “مها” تشير إلى تطورها من إعصار مداري من الدرجة الأولى إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 170 كيلومترا/ساعة، ويتحرك باتجاه الشمال نحو الشمال الغربي داخل بحر العرب.

وأكدت هيئة الأرصاد استمرارها في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير اللازمة بشأنها عند حدوث أي مستجدات، حيث أن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالة.

كما دعت الهيئة الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: عكاظ

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