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الكويت تُرشّحُ وزير المالية نايف الحجرف لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 6:13 مساءً
الكويت تُرشّحُ وزير المالية نايف الحجرف لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

أفادت مصادر إعلامية كويتية، أن الكويت رشحت وزير المالية نايف الحجرف، لتولي منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلفا للبحريني عبد اللطيف الزياني.

ويشغل الزياني هذا المنصب منذ أبريل 2011، وقالت صحيفة “القبس”، نقلا عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة”، اليوم الاثنين، إن “وزير المالية نايف الحجرف سيتقدم باستقالته غدا، وأن الكويت رشحته لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي”​​​.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحجرف “يتمتع بسجل مميز وحافل خلال تجربته الحكومية والأكاديمية، حيث تولى عدة مناصب حكومية خلال مسيرته العملية، ابتداء بوزارة التربية والنفط، وانتهاء بوزارة المالية التي يشغلها حاليا”.

وستكون أمام الحجرف، في حال تم اختياره، عدة ملفات دقيقة وحساسة للتعامل معها خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: سبوتنيك

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2019-11-04
عربي ودولي
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